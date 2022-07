Estreia de sonho para Darwin no Liverpool: entrou na 2.ª parte e fechou contas da vitória na Supertaça

O avançado uruguaio Darwin Núñez teve este sábado uma estreia de sonho pelo Liverpool. Entrou aos 59' e, aos 90'+4, já depois de ter ganho um penálti num lance com Rúben Dias, sentenciou o triunfo dos reds sobre o Man. City . Para colocar a cereja no topo do bolo, o golo do ex-Benfica selou uma vitória que vale a conquista do seu primeiro troféu pelos reds e também o primeiro na Europa.