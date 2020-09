Estrela da Amadora deixa 'recado' ao Manchester City a propósito de Rúben Dias

O Manchester City explicou no seu site o percurso futebolístico de Rúben Dias em Portugal e recordou a passagem do central pelo Estrela da Amadora, ao qual se refere como um clube que já foi extinto. A formação da Reboleira recorreu às redes sociais para lembrar os citizens que não é assim e até revelou o desejo de um dia encontrar a equipa de Pep Guardiola no Estádio José Gomes.





"Ao contrário do que é erroneamente afirmado no site oficial do City, o Estrela Da Amadora não está extinto.Tem sim, muito orgulho em ter ajudado a formar jovens atletas de excecional qualidade, como o Rúben Dias, entre outros.Está sim de volta aos bons tempos, a encetar a caminhada de regresso ao nosso lugar.Esperamos encontrar um dia os Citizens no Estádio José Gomes. É esta a dimensão do nosso enorme respeito por um dos melhores clubes do Mundo, é este o nível do nosso sonho, que alimenta a nossa vida.Ao Manchester City endereçamos votos de sucesso desportivo, ao nosso Rúben Dias desejamos a melhor sorte do Mundo, ele merece e vai provar que é um dos melhores da Europa.O Estrela da Amadora está vivo e veio para ficar."