Estrelas da Premier League contratam ex-militares: onda de assaltos preocupa jogadores

A imprensa inglesa avança que algumas das principais estrelas da Premier League estão a contratar antigos militares do Serviço Aéreo Especial - uma força do exército da Grã-Bretanha, conhecida pela sua alta capacidade de atuação em condições extremas -, para proteção pessoal e das respetivas residências.A onda de assaltos violentos às casas dos futebolistas está a gerar apreensão entre os profissionais, que temem pelo bem-estar das respeitas famílias.Ainda recentemente a residência de Victor Lindelof foi assaltada, com a mulher e os dois filhos pequenos do defesa sueco do Manchester United a serem forçados a esconder-se dos ladrões. No final do ano passado João Cancelo, defesa português do Manchester City, foi mesmo agredido no interior da sua casa, em frente à família.Os jogadores têm recorrido a empresas de segurança privada, sendo que algumas delas têm nos seus quadros ex-militares.Os dois clubes de Manchester já terão falado inclusivamente com os seus jogadores, alertando-os para não fazerem publicações nas redes sociais dando a entender que vão viajar ou que não se encontram na residência.