Estudo prevê risco acrescido em 25% de lesões no regresso da Premier League

Os futebolistas da Liga inglesa terão um risco acrescido de lesões de 25% quando regressarem à competição, suspensa devido à pandemia da covid-19, segundo um estudo de uma empresa de inteligência artificial.

A empresa zone7, especializada na previsão de risco de lesões, trabalha com 35 jogadores profissionais de todo o mundo, e o estudo agora realizado antevê o impacto físico considerando oito jogos em 30 dias.

Um cenário que fará acrescer as lesões em 25%, em comparação com metade de jogos, quatro, num mesmo período.

De acordo com a empresa, numa época regular apenas 4% dos jogadores têm que disputar tantos jogos num período de tempo tão reduzido, algo que poderá mudar com o regresso da Liga inglesa, aguardada para meados de junho.

Alguns treinadores têm sugerido uma pequena pré-época, de pelo menos quatro semanas, para poderem preparar fisicamente os futebolistas para um regresso da Premier League, que está suspensa desde o fim de semana de 07 e 08 de março.

Segundo a Zone7, quando a pré-época é menor do que quatro semanas, devido a um torneio internacional ou com rondas preliminares das competições europeias, as equipas têm uma maior percentagem de risco de lesões (75%) na primeira parte da temporada.

A médica Flamínia Ronca, que trabalha com jogadores da Liga inglesa na análise aos riscos do regresso, admite que os jogadores perderam até 15% da sua forma física e que têm de recuperá-la num curto período de tempo.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã regressou em 16 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

