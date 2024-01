Eu bem te avisei: Rio Ferdinand sabia que Rooney estava em dificuldades

Durou pouco a avantura de Wayne Rooney no banco do Birmingham. A antiga glória do Manchester United chegou ao cargo em outubro de 2023, depois da aventura nos norte-americanos do DC United, e abandonou o projeto há poucos dias, depois da direção do emblema inglês optar pelo seu despedimento.

E, para Rio Ferdinand, antigo companheiro de Rooney em Old Trafford, este era um desfecho esperado...

"Falei com ele ao telefone quando foi apresentado. Sabia que não ia ser fácil, porque é sempre delicado entrar num clube e num plantel onde as coisas estavam a correr bem com o treinador anterior. Era visível que nessa altura os jogadores jogavam pelo treinador que lá estava. E quando entras num projeto onde as coisas estão a fluir bem, sabes que vais ter dificuldades. O Rooney esteve encostado à parede desde o primeiro dia", registou Ferdinand.