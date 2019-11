Everton anuncia que cirurgia de André Gomes correu "extremamente bem"

O Everton anunciou esta segunda-feira que a cirurgia de André Gomes decorreu "extremamente bem". Numa nota publicada nas redes sociais do clube, o emblema inglês sublinhou que o jogador vai agora "passar algum tempo a recuperar no hospital"."Podemos avançar que a cirurgia a André Gomes para reparar a fratura no tornozelo direito já teve lugar e o procedimento correu extremamente bem. O André vai agora passar algum tempo a recuperar no hospital, antes de regressar à USM Finch Farm [centro de estágio do Everton] para iniciar a sua reabilitação sob orientação do staff médico do clube. É esperado que o jogador de 26 anos recupere na totalidade. Em nome do André, o clube gostaria de agradecer aos adeptos e a todos da família do futebol pelas mensagens de apoio que recebemos desde o jogo de ontem", pode ler-se na nota do clube.O Everton-Tottenham (1-1) ficou marcado pelo lance que ditou a lesão grave de André Gomes. Aos 76’, Son rasteirou em falta o médio português que embateu em Aurier, tendo aí sofrido uma fratura do tornozelo direito. De pronto, os jogadores do Tottenham aperceberam-se da gravidade da lesão e choque foi total, tendo sido muitas as reações