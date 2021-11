Quando Evra quase andou à pancada com Suárez na rua: «Não podia ser à frente da família dele»

Patrice Evra recordou esta segunda-feira, em declarações ao podcast 'The Diary of a CEO', o episódio em que se cruzou com Luis Suárez em plena rua de Manchester após a polémica entre os dois antigos jogadores de Manchester United e Liverpool, respetivamente, no decorrer de uma partida entre as duas equipas, em 2011. Em causa, o momento em que o avançado uruguaio alegadamente utilizou insultos racistas para ofender o ex-lateral-esquerdo francês.





"Um dia estava a passear por Manchester, em Deansgate, e o meu irmão diz-me: 'Olha, o Luis Suárez ali'. Eu estava com os meus dois irmãos. Olhei para ele, e atrás dele estavam os filhos e a mulher. Virei-lhe as minhas costas. Pensei: 'Bem, se lhe vais fazer alguma coisa não pode ser à frente da família dele. Eu não me arrependo de ter tomado essa decisão porque tenho a sensação que teria acabado mal. Não fiz nada naquele dia", começou por recordar Patrice Evra, lembrando o misto de emoções que sentiu durante todo o jogo."Fiquei orgulhoso de mim porque nesse dia cheguei a questionar-me: 'Devo dar-lhe um soco? Mas Patrice, isto é um Liverpool-Manchester, todas as crianças estão a ver este jogo, as pessoas não irão compreender'. Durante a segunda parte foi o mesmo processo. Estava do tipo: 'Não o faças, não o faças [agredir Suárez]'. Sabes quando tens um diabo e um anjo aos teus ombros? 'Dá-lhe, dá-lhe... não faças isso, não faças isso'. Foi isto o jogo todo", acrescentou o antigo jogador dos red devils.De recordar que Luis Suárez, que atualmente é companheiro de equipa de João Félix no Atlético Madrid, chegou mesmo a ser multado à época pela Federação Inglesa de Futebol (FA) e suspenso por oito jogos da Premier League pelas palavras direcionadas a Patrice Evra.