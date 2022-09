Ex-internacional inglês 'obrigado' a apagar redes sociais após criticar rainha Isabel II: «O que te passou pela cabeça, Trev?»

Trevor Sinclair, antigo internacional inglês, recorreu esta quinta-feira ao Twitter para fazer uma publicação que está a gerar muita polémica no país. Na mensagem deixada - e entretanto apagada -, o ex-jogador frisava que os "negros não deviam fazer luto pela morte da rainha Isabel II ", uma vez que esta, segundo o mesmo, "permitiu que o racismo existisse durante o seu reinado"."O racismo era algo fora da lei em Inglaterra nos anos 60 e deixaram que prosperasse. Qual a razão para as pessoas negras fazerem luto?", escreveu Sinclair [ver imagem acima], momentos antes de eliminar as contas nas redes sociais.O tweet, de resto, fez com que o antigo extremo fosse alvo de muitas críticas, e levou a que vários dos seus colegas na rádio 'talkSPORT', onde o mesmo é comentador, ficassem incrédulos."Trev, não tenho bem a certeza se isso é um pensamento apropriado, quanto mais um tweet. O país perdeu uma pessoa muito importante, que deve ser respeitada e valorizada", sublinhou Simon Jordan, outro dos comentadores, numa opinião reiterada pelos restantes colegas: "O que raio te passou pela cabeça, Trev?", referiu Georgie Bingham, uma das apresentadoras.Refira-se que a 'talkSPORT' já referiu que tentou entrar em contacto com Trevor Sinclair desde o incidente, mas sem sucesso.