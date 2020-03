Ex-jogador aponta erro que o Manchester United cometeu na contratação de Bruno Fernandes

Depois de mais uma bela exibição de Bruno Fernandes ao serviço do Manchester United, agora na Taça de Inglaterra, frente ao Derby County, Robbie Savage antigo jogador inglês que passou pelos red devils, considera que o clube cometeu um erro na contratação do craque português: devia tê-lo garantido logo no verão, início da época.





"O Bruno Fernandes tem sido capaz de destrancar a porta quando as equipas se fecham em Old Trafford. Essa é a grande diferença, para mim. Se tivesse contratado o Bruno Fernandes no início da época, nesta altura o Manchester United estaria entre os quatro primeiros. Ele tem sido a diferença", considerou Savage, de 45 anos, em declarações à BT Sports.Bruno Fernandes tem merecido rasgados elogios de vários comentadores, como foi ainda o caso de Ryan Giggs. "Ele levantou toda a gente à sua volta, e está cá há pouco tempo... Acredito que ainda pode melhorar", disse Giggs à Sky Sports. "Ele corre, que é o que se pretende. É fantástico e estou satisfeito por ver que está a sair-se tão bem."