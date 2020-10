Ex-jogador aprova contratação de Vinícius: «Tottenham explorou saída do Benfica da Champions»

Paul Robinson, antigo guarda-redes do Tottenham e da seleção de Inglaterra, elogiou a contratação de Carlos Vinícius por parte dos spurs. O ex-jogador, de 40 anos, explica que a equipa inglesa, treinada por José Mourinho, tirou partido do momento de fragilidade do Benfica - eliminado da Champions e a precisar, por isso, de fazer um bom encaixe financeiro.





"Eles exploraram a saída do Benfica da Liga dos Campeões e a necessidade de dinheiro que o clube passou a ter depois disso. O Tottenham comprou um jogador de topo, que marcou mais de 20 golos na época passada e que ainda é muito jovem", considerou Robinson ao 'Football Insider'."Com os spurs em tantas frentes esta época, não podemos dizer que será apenas uma alternativa a Harry Kane", referiu ainda o antigo guarda-redes, prevendo que Vinícius vai ter a oportunidade de fazer "pelo menos 15 jogos esta época".Robinson está "muito otimista para esta época". "Penso que é uma grande contratação. O clube fez boas apostas nesta janela de transferências e pela primeira vez em muito tempo há otimismo em redor da equipa e pelo que podem conseguir esta temporada."