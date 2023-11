Ex-jogador do Crystal Palace que trocou o futebol pela pornografia morre aos 34 anos

Damian Oliver, em tempos uma das promessas da academia do Crystal Palace, morreu na última sexta-feira, com apenas 34 anos, sendo que ainda não se conhece o que terá levado à morte do ex-futebolista.

A vida de Oliver Spedding - era desta forma que era tratado no mundo do futebol - foi uma verdadeira montanha-russa. Depois de não ter singrado no futebol e chegado à equipa principal dos eagles, Damian Oliver acabou por passar por um período conturbado e terminado na prisão, local onde terá sido influenciado a mudar-se para a indústria dos filmes para adultos. Convencido de que a pornografia seria uma boa forma de começar a 'encher' a carteira, depois de ver a carreira de futebolista ruir, Oliver lançou-se então como ator porno, uma experiência que não durou muito tempo.

"Quando eu estava no Crystal Palace, se tivesse ficado com eles, estaria a ganhar muito mais dinheiro a jogar futebol. Eu também lutava, era um lutador experiente. Talvez isso também poderia ter dado em alguma coisa. Era bom nas duas coisas, mas pensei que ser ator porno seria tão bom quanto isso", referiu, em julho do último ano, no podcast 'Anything Goes with James English', antes de revelar que o primeiro filme em que participou lhe rendeu apenas cerca de 170 euros: "Foi assustador. O operador de câmara era um irlândes grande e careca que era muito assustador e eu estava nu, a suar. Comecei a escorregar no sofá com o meu próprio suor. Um desastre."



Antigo clube lamenta morte e ex-companheiros prestam homenagem em campo

Através de um comunicado publicado no site oficial do clube, o Croydon FC, emblema que atua nos campeonatos amadores em Inglaterra, lamentou a morte do seu ex-jogador. "O Croydon FC lamenta profundamente o falecimento do nosso antigo jogador, Oliver Spedding. O Oliver jogou no clube durante algumas épocas e era uma pessoa muito querida que sempre deu o seu melhor pela equipa. O Oliver vai fazer muita falta a todos no clube e os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos nesta altura difícil", pode ler-se na nota do clube, informando ainda que seria prestada uma homenagem a Damian Oliver em campo: "Haverá um minuto de silêncio no jogo em casa deste sábado em memória de Oliver, com uma nova homenagem a seguir nas próximas semanas. Descansa em paz, Ollie. Uma vez elétrico, sempre elétrico."



Atualmente, Damian Oliver namorava com Sophie Anderson, de 35 anos, também ela atriz porno.