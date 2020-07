Ex-jogador do Manchester United rendido à "pechincha": «Bruno Fernandes não tem preço»

Bruno Fernandes transferiu-se para o Manchester United em janeiro de 2020, vindo do Sporting, e desde a sua chegada tem deliciado os adeptos com as suas exibições. David May, ex-jogador dos red devils, é um desses adeptos que se confessa rendido às qualidades do português.





"Agora não seria possível colocar um preço a Bruno Fernandes, tornou-se essencial num espaço de poucos meses. Dizia-se que o United pagou demasiado por ele... devem estar a brincar! Se soubéssemos o que ele ia viria a ser, então foi uma pechincha", disse ao 'Mirror'.May comparou ainda Bruno Fernandes a outras lendas que passaram por Manchester como Eric Cantona ou Paul Scholes. "O Cantona foi o catalisador de muito daquilo que o United conquistou, a mentalidade dele mudou o balneário da equipa, e o Bruno está a fazer o mesmo. Está com eles há poucos meses mas já é o patrão", sublinhou.E prosseguiu: "Veja-se como jogam Martial e Rashford desde que ele chegou. O mesmo com Pogba, já se fala em assinar novo contrato, e tudo por causa do impacto da sua chegada".David May, que partilhou o balneário com algumas das mais importantes figuras do gigante inglês entre 1994 e 2002, tendo disputado 118 jogos, concluiu que o melhor elogio que poderia fazer ao médio português seria que "Alex Ferguson iria adorar trabalhar com ele".