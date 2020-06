Ex-jogador ganês diz ser pai de Rashford: «É meu filho e ele sabe-o»

É provavelmente a história do dia, pelo menos por ser algo totalmente inesperado. Michael Boye Marquaye, um antigo internacional ganês de 65 anos, veio esta semana a público reclamar a paternidade de Marcus Rashford, numa declaração à imprensa do seu país na qual deixou claro que o dianteiro do Manchester United sabe de tudo. Por outro lado, Marquaye frisa que não está à procura de protagonismo e que apenas quer fazer saber ao Mundo que o jogador tem raízes ganesas.





"O Rashford é meu filho e ele sabe-o, mesmo que não o vejo há vários anos. Inicialmente ele ficou chateado, porque acredita que eu o abandonei, mas não foi esse o caso. Muitos procuraram-me ao saber disto, mas eu não o tipo de pessoa que procura a forma mais fácil de ganhar dinheiro ou ser famoso. Só queria deixar as coisas claras e dizer ao mundo que o Marcus Rashford tem raízes ganesas", disse Marquaye, à Starr FM.De referir que Marcus Rashford está registado como tendo nascido em Wythenshawe, na zona de Manchester, sendo oficialmente filho de Joseph Rashford e Melanie Rashford. Não se sabendo quais as declarações é a 'verdadeira', certo é que há algo que Michael e Marcus partilham: o faro pelo golo. É que nos seus tempos de jogador o ganês foi um avançado de renome no seu país. O resto... é uma incógnita!