Ex-jogador lembra dia em que Alex Ferguson mentiu ao Newcastle e lhe garantiu aumento salarial

Ao contrário dos jogadores da sua era, como David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt ou Gary Neville, Keith Gillespie não atingiu o sucesso ao serviço do Manchester United, mas a verdade é que a sua carreira não deixou de ser bem sucedida, em especial ao serviço do Newcastle, onde atuou entre 1995 e 1998, com mais de cem jogos disputados. Ora, para lá chegar, o antigo extremo norteirlandês contou um aliado de peso, que até lhe garantiu um salário quatro vezes maior do que aquele que recebia em Old Trafford. Sir Alex Ferguson, então técnico dos red devils, que nesse dia serviu de... agente.





"Chegámos ao hotel, fui ao telefone e liguei para casa. Falei com a minha mãe e expliquei a situação. Do nada o treinador pega no telefone e diz 'olhe, posso passar-me por agente dele e ser eu a fazer o negócio?' Ela disse que não havia problema. Lembro-me que depois disso ele me disse apenas 'quando entrar, não digas uma palavra'", lembrou o ex-jogador, que foi internacional pela Irlanda do Norte em 86 ocasiões.E foi aí que Ferguson mostrou os dotes, até agora desconhecidos. "Na altura ganhava 230 libras por semana e o contrato iria subir à 250 na época seguinte. Lembro-me de estar na mesa com o Sir Alex, Kevin Keegan, o presidente Freddy Shepherd e o diretor executivo Freddie Fletcher. Sentei-me, baixei a cabeça e lembro-me do Sir Alex dizer: 'Bem, o Keith ganha atualmente 600 libras por semana e queremos que dobrem o salário'. Levantei a cabeça e ele repete '600 libras' e deu-me aquele olhar como quem diz 'nem digas uma palavra'. E o Newcastle aceitou de imediato!", recordou o ex-jogador, que agora assume uma carreira precisemente como... agente de jogadores.Talvez por inspiração naquilo que viu nesse dia, mas também por aquilo que viveu... "Só tive dois agentes na minha carreira. O primeiro apareceu quando estava no Newcastle e tentou enganar-me quando me transferi para o Blackburn. Por isso nessa altura mudei para outro, que me acompanhou até final da carreira e ainda é meu amigo. Creio que é importante ter uma boa relação com o jogador. Andam por aí uns agentes que não falam com os jogadores por uns seis meses e, do nada quando aparece um novo contrato ou uma transferência, querem estar com eles sempre contactáveis..."