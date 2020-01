Ex-jogadores arrasam Manchester United: "vergonha", "tóxico" e o "pior dos últimos 30 anos"

A derrota de quarta-feira à noite com Burnley deixou alguns dos antigos jogadores do Manchester United chocados. E não pouparam nas palavras quando convidados a comentar o sucedido em Old Trafford.





Rio Ferdinand foi um dos mais contudentes. "Estou aqui sentando, envergonhado. É vergonhoso ver isto. Não se pode defender o que aqui se passou. Os dirigentes têm de ver o que está a acontecer a têm de fazer algo, é preciso mudanças, colocar um plano em marcha. As crianças na escola não vão querer vestir a camisola do Manchester United, não vão querer vir a Old Trafford", considerou Ferdinand."Não há bases para o futuro, não se vê um caminho. O dinheiro que se gastou nos últimos anos... Gastaram-se 600 milhões de libras, em quê? Não vejo nada! Que faz o Maguire? Como capitão tem de mostrar mais vontade", concluiu o antigo defesa.Já Peter Crouch não tem dúvidas que este é "o pior United dos últimos 30 anos". "Vejam as opções que estão no banco. Já não sei o que é um jogador do Manchester United. A maioria dos jogadores que o clube comprou nos últimos 5 anos retocederam."Darren Fletcher corrobora. "O ambiente no estádio não é bom. A atmosfera tornou-se tóxica."