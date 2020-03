Ex-leão Schelotto critica Boris Johnson: «E se quem nunca correu começar agora a fazê-lo?»

A defender as cores do Brigthon na Premier League, Schelotto está isolado em casa há mais de uma semana devido ao coronavírus e, após o ter ouvido o Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson anunciar o estado de emergência durante três semanas, considerou que o político devia ter ido mais longe nas medidas restritivas.





"Imaginem agora que quem nunca correu vai começar a fazê-lo... Assim não é uma medida séria. É preciso ficar em casa se queres acabar com isto... Digo eu", partilhou o antigo jogador do Sporting, criticando a medida dos parques britânicos continuarem abertos para as pessoas continuarem a praticar jogging.Refira-se que o político inglês tem sido bastante criticado por ter atacado a Covid-19 demasiado tarde. Aliás, no início da pandemia, o antigo autarca londrino chegou a defender que os ingleses "deviam criar anticorpos" para combater a doença.