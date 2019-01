Ex-namorada de Sala desesperada após fim das buscas: «É uma vergonha. Todos lavam as mãos»

Como o mundo do futebol tem reagido ao desaparecimento de Sala Como o mundo do futebol tem reagido ao desaparecimento de Sala

"Por favor continuem as buscas pelo avião. Emiliano Sala e o piloto têm de ser salvos! Nós precisamos de respostas. A família e os amigos estão à sua espera. Não parem de procurar agora! É muito cedo. Esperamos encontrá-los." O apelo é da ex-namorada do futebolista argentino, cujo avião onde seguia de Nantes para Cardiff está desaparecido desde segunda-feira.Desde que se soube da suspensão das buscas que Berenice Schkair tem recorrido às redes sociais para apelar a que estas sejam retomadas. Também a irmã do futebolista, Romina Sala, implorou, em lágrimas , para que as mesmas prossigam.Na quinta-feira, as autoridades britânicas anunciaram a suspensão das buscas, depois de mais de dois dias sem encontrar qualquer vestígio do aparelho. E desde esse momento que se multiplicam as manifestações contra esta atitude das autoridades.

Una vergüenza el abandono de persona de parte de los Clubes y los Gobiernos con respecto a la búsqueda de Emiliano Sala y el piloto desaparecido. Nadie se hace cargo todos se lavan las manos!!! Que injusticia total. No vamos a parar!!! Ayúdennos a hacer fuerza — Berenice Schkair (@bereniceschkair) 25 de janeiro de 2019

"Precisamos de respostas! Um avião não pode desaparecer assim, temos que saber onde estão, a família e amigos de Emiliano esperam por isso. Devem continuar a procura. Pedimos aos presidentes para intervir", escreveu noutra mensagem Berenice Schkair. "É uma vergonha o abandono de pessoas por parte de clubes e governos, no que diz respeito às buscas por Emiliano Sala e o piloto do avião desaparecido. Ninguém quer saber, todos lavam as mãos. Que injustiça. Não vamos parar! Ajudem-nos a fazer pressão".