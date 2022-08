Ex-treinador estava "longe de imaginar" que Bruno Fernandes faria carreira: «Jogava a central ou a médio»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eduardo Moreira (@eduardo.moreira.footballcoach)

Eduardo Moreira coincidiu com Bruno Fernandes nos escalões de formação do Boavista e assumiu que não antecipava a carreira do atual jogador do Manchester United e a Seleção Nacional."Ao longo dos cinco anos em que passei pela formação do Boavista, tive a oportunidade de treinar e ser adjunto em todos os escalões do clube. Quando estive na equipa de sub-14 treinei vários miúdos que depois acabaram por fazer carreira. Longe de imaginar que o Bruno Fernandes seria um deles, sendo o atleta que mais alto chegou e onde continuará. Na altura, o Bruno jogava a defesa central ou a médio. Tinha uma personalidade muito engraçada e uma irreverência que ainda hoje mantém. Sempre com um sorriso e alegria porque, assim como os outros, gostava daquilo que fazia: jogar futebol!", revelou o antigo técnico dos escalões de formação do Boavista numa publicação partilhada nas redes sociais.O treinador português, de 36 anos, que na última temporada orientou o Rabo de Peixe, deu também conta da "relação fantástica com a bola" que o ex-Boavista demonstrava já."Naquelas idades, existem sempre muitas diferenças entre os atletas. Uns crescem mais rápido que outros, quer a nível fisico, quer a nível mental. O Bruno era tecnicamente muito evoluído. Fazia várias posições porque tinha uma relação fantástica com a bola. A sua leitura e tomada de decisão também eram pontos fortes já na altura. Naquelas tempos, jogava como defesa central para dar qualidade na construção e devido à leitura e posicionamento claro e forte. Apesar da baixa estatura, conseguia ser muito forte defensivamente. Por vezes, jogava a médio para dar mais critério ao 'coração' do jogo", referiu.