Exibições de Diogo Jota impressionam: «Em breve vai desafiar Firmino pela titularidade»

Graeme Souness deixou rasgados elogios a Diogo Jota, após mais uma grande exibição do português coroada com o golo da vitória do Liverpool frente ao West Ham.





"Ele é um jogador engraçado. É rápido e tem faro para o golo. Acho que, dentro em breve, ele vai desafiar o Firmino por um lugar no onze titular. Ele parece ter uma atitude fantástica. Ele tem marcado a cada três jogos, não há muitos assim", afirmou o antigo treinador do Benfica, à Sky Sports.Já Jamie Carragher acredita que Jota rende mais a jogar na esquerda, onde atua Mané, mas que pode reformular o ataque dos reds."Em termos do sistema habitual do Liverpool, o melhor papel para ele é do lado esquerdo, mas esse é o papel de Mané. Não acho que as pessoas estejam a pedir para se tirar o Roberto Firmino do onze. Ele não tem como missão única marcar golos, mas mesmo assim vão cobrar que ele não os marque. Se o Jota está a fazer isso, pode-se colocar o Mané ou o Salah a jogar no meio", considera o antigo jogador.