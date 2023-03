Extremo inglês detido após ser acusado de violação e agressão sexual

Jack Diamond, extremo inglês que estava emprestado pelo Sunderland ao Lincoln City, foi suspenso por ambos os clubes após ter sido detido e acusado de violação e agressão sexual, avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, o caso terá acontecido em maio de 2022, altura em que a polícia recebeu uma denúncia de uma mulher, que alegava ter sido abusada sexualmente em Washington.Na sequência das investigações, Diamond, de 23 anos, acabou por ser detido e suspenso pelo Lincoln City, que optou por terminar o contrato do jogador "com efeito imediato".Na mesma linha, o Sunderland também anunciou o afastamento de Diamond. "O Sunderland foi notificado das acusações contra Jack Diamond. O jogador foi suspenso com efeito imediato e estamos a aguardar o resultado do processo judicial", escreveu o clube em comunicado.Citada pelo 'The Sun', fonte próxima do inglês garante que o extremo está disposto a "limpar o seu nome em tribunal". "O Jack nega todas e quaisquer acusações que tenham sido feitas contra ele", pode ler-se na publicação do diário britânico.