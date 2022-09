Fabian Delph pendura as chuteiras aos 32 anos

Representou a seleção dos três leões em 25 ocasiões e sagrou-se campeão inglês com a camisola do Manchester City, clube que representou durante quatro temporadas.



Delph jogou ainda no Aston Villa e Leeds United.

Fabian Delph colocou esta terça-feira um ponto final na carreira de futebolista com 32 anos. O internacional inglês havia alinhado no Everton na última temporada, cumprindo 11 encontros oficiais."Anuncio hoje a minha retirada com nada mais para além de felicidade e gratidão pelo que o futebol me deu. Um grande abraço à minha família, amigos, jogadores e funcionários dos clubes incríveis que tive a sorte de representar, bem como o apoio que recebido dos adeptos", partilhou o agora ex-jogador pelas redes sociais.