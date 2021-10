Fabinho: «Raphinha no Liverpool? Esperava que isso acontecesse, mas ele ficou no Leeds»

Raphinha tem surpreendido tudo e todos desde a sua chegada à seleção brasileira, que o diga Fabinho. O médio do Liverpool destacou a rápida adaptação do extremo do Leeds United, as suas principais características e qualidades, revelando ainda que esperava que o ex-Sporting reforçasse a equipa de Jürgen Klopp no último mercado.

"O Raphinha, desde que chegou à Premier League, tem tido um desempenho e destaque muito bom no Leeds. Até nesse mercado de transferências saíram algumas conversas que ele poderia ir para o Liverpool, até esperava que isso acontecesse, mas ele ficou no Leeds", começou por dizer o médio-defensivo, em declarações citadas pela 'ESPN Brasil'.

"É o melhor jogador do Leeds. Sempre que uma equipa vai jogar contra eles, sabem que o Raphinha é o jogador que pode causar mais perigo", acrescentou.

Já sobre os recentes jogos do extremo frente a Venezuela e Colômbia, Fabinho destacou o papel "decisivo" que Raphinha teve. "Na primeira convocatória, ele entrou muito bem nos dois jogos, foi decisivo contra a Venezuela, participou nos três golos. Contra a Colômbia, também entrou muito bem. A característica que ele tem é muito única. Um jogador canhoto que vai para cima, pode ir para os dois lados. Isso é muito importante para a nossa seleção. Contra a Colômbia fez as melhores jogadas da nossa equipa. Vai para cima e pode ajudar-nos muito", concluiu.