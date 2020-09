Fábio Silva explica mudança para o Wolverhampton: «Este é o melhor projeto para mim»

O avançado português Fábio Silva, que se transferiu do FC Porto para o Wolverhampton, disse este domingo que escolheu o Wolverhampton pelo projeto e pela possibilidade de realizar o sonho de jogar na Premier League.

Um dia depois de ter sido apresentado como reforço da equipa orientada pelo compatriota Nuno Espírito Santo, a troco de 40 milhões de euros, o jovem avançado revelou também que "espera aprender com o treinador e com toda a equipa", recheada de jogadores lusos.

"Escolhi os wolves porque eu e as pessoas que estão comigo pensamos que este é o melhor projeto para mim. Jogar na Premier League é um sonho para todos os jogadores e eu não sou exceção", explicou Fábio Silva, citado pelo site oficial do clube inglês.

Fábio Silva, que completou 18 anos em julho, assinou contrato com o Wolverhampton até 2025, sendo que os lobos destacaram o facto de esta ser a contratação mais cara da história do emblema inglês.

O internacional sub-19 vai aumentar o contingente luso no Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo e que conta no plantel com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.

O jovem avançado passou pela formação de Nogueirense, Gondomar, FC Porto e Benfica, antes de, em 2017, regressar ao clube azul e branco e evidenciar-se nas duas temporadas em que atuou pelos juniores, numa das quais ajudou os dragões a conquistar a UEFA Youth League, em 2019.

O rendimento de Fábio Silva chamou à atenção de Sérgio Conceição, que o integrou no plantel principal na última temporada, durante a qual somou 21 jogos (oito como titular) e marcou três golos (dois na Taça de Portugal e um na Liga NOS).