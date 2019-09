Falência da Thomas Cook ameaça Wolverhampton

A falência do operador turístico britânico Thomas Cook pode ser muito complicada para o Wolverhampton. Segundo o 'Daily Mail', a holding chinesa Fosun International, dona do clube inglês, é a maior acionista individual da empresa e enfrenta perdas que podem rondar os mil milhões de libras.A equipa mais portuguesa da Premier League já fez saber que as perdas da holding não afetam os 'wolves', mas o jornal inglês adianta que os chineses podem vender até 20 por cento do clube para colmatar perdas.Desde que a Fosun International chegou ao Wolverhampton, em 2016, o clube ascendeu à Premier League e apurou-se para a Liga Europa.Treinada por Nuno Espírito Santo a equipa tem um grande número de portugueses no plantel, casos de Rui Patrício, João Moutinho, Ruben Vinagre, Bruno Jordão, Ruben Neves, Pedro Neto e Diogo Jota.