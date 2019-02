Família do piloto do avião de Sala desesperada cria página de angariação de fundos

A família de David Ibbotson, de 59 anos, está desesperada. O piloto do avião em que seguia o futebolista argentino Emiliano Sala e que se despenhou no Canal da Mancha - aparelho desapareceu dos radares a 21 de janeiro, tendo sido encontrado no início deste - continua desaparecido e resgate foi dado por terminado.Depois de resgatado o corpo encontrado junto aos destroços do avião e identificado como sendo o futebolista argentino, numa operação financiada pela família de Sala - as autoridades britânicas deram por concluídas as buscas pelo aparelho quatro dias após o seu desaparecimento - a família de Ibbotson apela a ajuda para continuar as buscas.Danielle, filha de David Ibbtson criou uma página no GoFundMe , com o objetivo de arrecadar dinheiro suficiente para lançar outra investigação privada."Por favor, ajude a trazer David Ibbotson para casa e ajude-o a ter o que ele merece.Como família, confiamos na bondade das pessoas de bom coração para nos ajudar a juntar os fundos necessários para nos ajudar a encontrar o nosso amado pai, marido e filho.Como família, estamos a tentar aceitar a tragédia e a perda de dois homens incríveis.Ser informado de que o resgate foi cancelado só torna este período trágico mais difícil.Não suportamos a ideia de ele estar sozinho, precisamos dele em casa para que possamos deixá-lo descansar.Qualquer doação seria muito apreciada", pode ler-se na mensagem que a famílía deixou na página de angariação de fundos.