Fatawu estreia-se a marcar pelo Leicester na vitória frente ao Swansea

Cedido pelo Sporting, Fatawu estreou-se a faturar pelo Leicester, marcando um golo (63 minutos) na vitória de ‘virada’ (3-1) diante do Swansea em jogo respeitante à 12.ª jornada do Championship (2ª divisão inglesa). O Leicester lidera com 33 pontos, mais cinco do que o Ipswich.