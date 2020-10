Federação inglesa também está contra o “Big Picture”: «Futebol é mais do que dinheiro»

O presidente da Football Association (FA), a federação inglesa de futebol, Greg Clarke, revela que participou nas reuniões iniciais do projeto "Big Picture", mas que abandonou as conversas assim que percebeu que "o principal objetivo desta discussão passou a ser a concentração de poder e riqueza nas mãos de alguns clubes". Numa carta aberta, Greg Clarke garante que "há mais no futebol do que apenas questões económicas".





A imprensa inglesa deu esta segunda-feira destaque a um projeto, liderado por Liverpool e Manchester United, que visa mudar o rosto do futebol em Inglaterra. De acordo com o que já é conhecido do 'Big Picture', os dois clubes pretendem reduzir o número de equipas da Premier League de 20 para 18, auxiliar financeiramente os clubes da EFL, acabar com a Taça da Liga e a Supertaça e criar um jogo de subida/descida entre o 16.º da Premier League e o 3.º classificado do Championship.