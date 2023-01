Federação inglesa vai investigar cântico homofóbico entoado no Man. United-Everton

A Federação Inglesa de Futebol (FA) vai investigar um cântico homofóbico que foi entoado durante a noite desta sexta-feira na partida entre Manchester United e o Everton a contar para a Taça de Inglaterra e que terminou com um triunfo por 3-1 dos red devils.

A informação está a ser avançada pelo 'The Athletic', que dá conta que o mesmo cântico já tinha sido entoado em outubro último na deslocação dos red devils ao terreno do Chelsea, em jogo da 13.ª ronda da Premier League, tendo na altura o treinador do Manchester United, o holandês Erik ten Hag, tecido duras críticas aos adeptos do clube por tal comportamento.