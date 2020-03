Ferdinand culpa Mourinho pela derrota do Tottenham na Champions: «Equipa não tinha identidade»

O Tottenham perdeu com o Leipzig, despediu-se da Liga dos Campeões e Rio Ferdinand atribui culpas a José Mourinho. O antigo defesa inglês, que fez grande parte da carreira no Manchester United, diz que o técnico não conseguiu dar confiança aos jogadores.





"Dele Alli falou bem depois do jogo. Disse que a derrota foi coletiva e que estão todos no mesmo barco. Ele disse o que os adeptos dos spurs gostariam de ouvir do seu treinador. Não se trata de quem não esteve no campo, de quem está em forma ou de quem está a postos para lutar. É preciso levantar a equipa e dar-lhe confiança. Falar que se vai para uma guerra com armas sem balas... o que faz isso à confiança do Dele Alli e do Lucas Moura?", questiona Ferdinand.Mourinho tem-se queixado da falta de avançados, sobretudo depois das leões de Harry Kane e Son Heung-Min. "Ele tem lesões, tem jogadores importantes lesionados, mas às vezes há um sentimento de vontade que se quer ver nos outros jogadores e que não se viu. Queres ver algo que não estava planeado. Esta equipa não tinha identidade. Não havia intensidade nem vontade."Ferdinand considera que o técnico português não tem conseguido motivar a equipa. "Esse é o trabalho do treinador, quando os tempos são duros e difíceis cabe-lhe a ele motivá-los. Os jogadores veem as conferências de imprensa mas, mais importante do que isso, é no campo de treino que são escolhidos. E ao que parece ele [Mourinho] não fez isso."