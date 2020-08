Férias loucas de Maguire na Grécia: champanhe, muita lagosta e uma conta de 70 mil euros

Detido na ilha grega de Mykonos, depois de se envolver numa cena de pancadaria num bar, Harry Maguire continua a ser notícia na imprensa inglesa. Segundo revela o jornal inglês 'The Sun', o capitão do Manchester United, que foi de férias com a irmã e um grupo de amigos, não olhou a gastos para se divertir.





Horas depois de aterrar em Mykonos, e dois dias antes da detenção, Maguire gastou cerca de 70 mil euros em bebidas alcoólicas e comida durante cinco horas de permanência num bar da moda, exclusivo.O 'The Sun' detalha alguns dos gastos e conta que Maguire e os amigos - entre eles estava Ross Barkley, do Chelsea - consumiram uma garrafa de champanhe reserva Don Perignon Brut 2002, que custou 20 mil euros, outra da marca Armand, pela qual pagou 19 mil euros, três garrafas de Jack Daniel's (832 euros), lagosta (1330 euros), entre outros pratos de comida grega.Maguire tentava assim esquecer o afastamento da Liga Europa e tudo corria bem... até à noite de quinta-feira. Confrontado por um grupo de adeptos ingleses apoiantes de clubes rivais, o defesa dos red devils perdeu a cabeça quando viu a irmã ser. Envolveu-se numa cena de pancadaria,O jogadorontem, depois de ter sido presente a um juiz.