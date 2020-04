Festa com prostitutas vai sair cara a Walker: Manchester City implacável

A festa de Kyle Walker com duas prostitutas vai implicar uma avultada multa por . De acordo com o 'Mirror', o jogador do Manchester City terá de pagar 280 mil euros. Em cima da mesa estará ainda um castigo desportivo assim que as competições regressarem.





No domingo, o clube inglês condenou o comportamento do jogador. "Os futebolistas são modelos a seguir a nível mundial e o nosso pessoal e jogadores trabalharam para apoiar os incríveis esforços do sistema nacional de saúde (NHS) e outros trabalhadores chave (...). Estamos dececionados por ver as acusações, tomámos nota da rápida declaração e desculpas de Kyle e vamos abrir-lhe um processo disciplinar interno nos próximos dias", declarou o um porta-voz do clube à BBC.Walker marcou um encontro com duas prostitutas num apartamento que tem alugado.Louise McNamara, de 21 anos, contou que chegou ao apartamento na noite de terça-feira de táxi. Ora, isso foi poucas horas antes de Walker dizer numa entrevista que deviam todos de ficar em casa.Louise, que trabalha numa agência em Manchester, revela que receberam 2.500 euros. E refere: "Convida pessoas para sua casa para ter relações sexuais e no dia seguinte está a dar conselhos a todos para se manterem em casa. É um hipócrita e põe as pessoas em risco".