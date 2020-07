«Fica no balneário...»: Hugo Lloris e a troca de palavras com Son no Tottenham-Everton

A confusão entre Heung-Min Son e Hugo Lloris no final da primeira parte do Tottenham-Everton tomou conta da internet. No final do encontro, o guarda-redes francês foi convidado a explicar o que tinha motivado tal desentendimento entre os dois companheiros de equipa, momento que o francês decidiu minimizar.





"Fica no balneário [o que aconteceu]. Quem viu de fora pode dizer o que quiser e bem entender. Existe muito respeito entre todos os jogadores. O que aconteceu entre mim e o Son é algo que acontece às vezes no mundo do futebol, mas nada mais do que isso. Como puderam ver no final do jogo, estávamos felizes por fazer parte desta equipa e de termos conquistado mais três pontos", disse o guarda-redes francês, em declarações citadas pela 'Sky Sports'.Questionado sobre o real motivo tinha sido um lance já perto do final dos primeiros 45 minutos, em que Richarlison quase faz o golo do empate para o Everton, Lloris foi perentório. "Sim, devido à chance uns segundos antes do intervalo. Mas faz parte do futebol, é tempo de seguir em frente", concluiu.