FIFA recua e clubes ingleses vão poder contar com jogadores sul-americanos esta jornada

Afinal as equipas da Premier League que tiveram jogadores sul-americanos convocados para representar as respetivas seleções nos últimos dias vão poder contar com os seus futebolistas este fim de semana.





Depois de a CBF e de as federações do Chile, do México e do Paraguai terem apelado para a FIFA, queixando-se do facto de os clubes ingleses não terem libertado os futebolistas, por causa do período de quarentena que teriam depois de cumprir no regresso, o organismo internacional aplicou o regulamento, que impede os clubes que não cedem jogadores às seleções de os utilizarem durante cinco dias depois do fecho da 'janela FIFA'. Só que agora, e depois de intensas negociações nas últimas 24 horas, o jornal 'Daily Mail' avança que foi decidido levantar a interdição.Os jogadores em causa eram Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus e Ederson (Manchester City), Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea), Raphinha (Leeds) - todos do Brasil; Miguel Almiron (Newcastle), do Paraguai, Francisco Sierralta (Watford), do Chile, e Raúl Jimenez (Wolves), do México.