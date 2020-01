Filha de Bruno Fernandes celebrou 3 anos e o Manchester United fez uma surpresa

Num dia muito agitado, em que Bruno Fernandes cumpriu os testes médicos e assinou contrato com o Manchester United, acontecia ao mesmo tempo algo também muito importante na vida do médio: a filha Matilde cumpria o seu terceiro anversário.





Com a mudança da família para Inglaterra certamente não houve tempo para fazer uma festa de arromba, mas o Manchester United não deixou a data passar em claro e ofereceu um bolo de aniversário à família.Ana Pinho, a mulher do jogador, publicou uma foto nas stories do Instagram juntamente com uma nota de agradecimento. "Obrigado Manchester United, a Matilde está apaixonada por este bolo", escreveu.Bruno Fernandes ainda teve tempo para deixar publicamente uma mensagem de parabéns à menina. "Hoje faz 3 que a minha vida ganhou mais brilho e que tu continues com essa alegria contagiante e o teu mau feitio igual ao meu. Muitos parabéns meu amor. Obrigado Ana Pinho pelo melhor presente que alguma vez me deram em todos estes anos", escreveu.