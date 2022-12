Filho de Rod Stewart levado para o hospital após desmaiar em jogo de futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rod Stewart revelou que o filho Aiden, de 11 anos, foi levado à pressa numa ambulância para o hospital com suspeita de ter sofrido um ataque cardíaco, após desmaiar num jogo de futebol. O músico britânico, de 77 anos, explicou que tudo aconteceu quando o jovem atuava pelos sub-12 dos Young Hoops, mas não esclareceu quando aconteceu."Pensamos que o meu filho teve um ataque cardíaco. Ele estava a ficar azul e ficou inconsciente até se acalmar. Foi assustador, mas acabou por ser um ataque de pânico", contou à revista 'FourFourTwo'. Contudo o pânico, não se ficou por aqui durante aquela partida."Outro menino caiu para trás e bateu com a cabeça - ele ainda não voltou. De todos as vezes que vi futebol, foi a única em que chamaram duas ambulâncias", referiu.Recorde-se que Aiden é o mais novo dos cinco filhos de Rod Stewart.