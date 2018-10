Filho do dono do Leicester deixa mensagem: «Vou sentir a tua falta pai»

dos jogadores do Leicester City nas redes sociais ao malogrado Vichai Srivaddhanaprabha, foi a vez do filho do magnata tailandês homenagear o pai. Numa mensagem emotiva nas redes sociais, Aiyawatt Srivaddhanaprabha agradeceu as mensagens de apoio vindas de todo o mundo."Gostaria de agradecer a todas as pessoas do fundo do meu coração pelo apoio. O que aconteceu fez-me perceber quão importante era o meu pai para tantas pessoas pelo mundo fora e estou tocado como tantas pessoas o mantiveram próximo do seu coração. Estou extremamente orgulhoso de ter um pai tão extraordinário", começou por escrever.O falecido dono do Leicesterapós o embate dos foxes frente ao West Ham. Vichai comprou o clube em 2010 e conseguiu levar o clube ao título inglês na época 2015/2016. Aiyawatt Srivaddhanaprabha, mais conhecido por Top, lembra o legado deixado pelo pai."Durante muito tempo, o meu pai ensinou-me a ser forte e tomar conta da minha família. Ele tinha uma forma de me ensinar sobre a vida e sobre o trabalho sem o fazer parecer uma lição. Ele foi o meu mentor e o meu modelo. Hoje herdei o legado de continuar a sua obra e farei tudo o que conseguir para perpetuar a sua visão e sonhos. Vou sentir a sua falta com todo o meu coração".