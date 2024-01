Fim da linha: John Textor quer vender participação no Crystal Palace

O grupo Eagle Football Holdings, liderado pelo norte-americano John Textor, prepara-se para vender a sua participação no Crystal Palace.

De acordo com o 'Independent', Textor pretende libertar-se dos 45 por cento que detém do emblma inglês, tendo já encetado negociações com diversas entidades com o objetivo de encontrar um comprador.

Recorde-se que para além do Crystal Palace, a Eagle Football Holdings também comanda os destinos de Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek.