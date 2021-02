Foi à pesca no dia de renovar com o Newcastle: «O meu pai perguntou-me 'és estúpido?»

Há jogadores de futebol com outros interesses para além da bola. Há os que gostam de videojogos, como Newmar, os que relaxam a jogar golfe, como Gareth Bale, os que veem séries e os que amam a pesca, como Freddie Woodman. O guarda-redes inglês, de 23 anos, um dos melhores do Championship, onde veste as cores do Swansea por empréstimo do Newcastle, contou numa entrevista ao site 'The Athletic' como a sua paixão pelos iscos e anzóis por pouco não o colocou em maus lençóis.





Tudo aconteceu no verão do ano passado. O Swansea queria continuar a contar com ele, mas para isso Woodman tinha de chegar a acordo e renovar com o Newcastle. As negociações não atavam nem desatavam, por isso ele decidiu ir pescar para um lago com o primo, Nathan. Mas tudo se precipitou, o empresário telefonou-lhe, o pai deu-lhe um raspanete... Não foi o dia de pesca que o melhor guarda-redes do Mundial de sub-20 em 2017 tinha idealizado."O meu empresário estava furioso", conta, entre risos. "Ligou-me e perguntou-me onde estava. 'Tens de vir ao centro de Londres assinar o contrato, agora', disse-me ele. Ao que respondi: 'não, não vou. Está a demorar muito tempo chegar a acordo'. Eu estava chateado e o treinador [do Swansea] também. O meu pai ligou-me e disse 'és estúpido? Por que fazes isto, justamente hoje?'""Aconteceu tudo muito depressa. No dia anterior não havia a mínima possibilidade de aquilo se resolver... O meu empresário mandou-me os papéis e assinei eletronicamente. Estava sentado à beira de um lago a pescar, a rir com o meu primo e a garantir o meu futuro no Swansea e no Newcasle. É a história mais divertida do Mundo", contou o guarda-redes, que sonha ser "o número 1 do Newcastle".