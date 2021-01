Foi dado como das maiores promessas do futebol mas aos 23 anos não tem clube

Denzeil Boadu começou a sua jovem carreira no Tottenham, e um ano depois rumou ao Arsenal para alinhar na formação juvenil. Mais uma temporada e novo clube, o Manchester City, onde esteve quatro temporadas até ser transferido para o Borussia Dortmund. Parecia lançada uma promissora carreira, mas aos 23 anos, o jovem inglês, está sem clube.





Em 2017 e depois de 4 anos com os citizens, Boadu tornou-se no primeiro futebolista inglês a assinar pelo Borussia Dortmund, mas a sua adaptação não foi fácil e depois de duas temporadas em Dortmund, Boadu quis volta a Inglaterra... esteve a um passo de rumar ao Reading, da 2.ª divisão inglesa, mas acabou por assinar pelo Crawley Town, da 4.ª divisão inglesa. E num abrir e piscar de olhos Denzeil Boadu saiu da 'montra' europeia.Na 4.ª divisão inglesa não teve oportunidades e cansado rescindiu contrato, à procura de nova oportunidade, no entanto esta parece não surgir e aos 23 anos Denzeil Boadu está esquecido e sem jogar.