Foi treinado por Mourinho mas não tem dúvidas: «Guardiola é o melhor do mundo»

Arjen Robben foi treinado por José Mourinho no Chelsea e por Pep Guardiola no Bayern Munique e na hora de escolher qual dos dois é o melhor não tem dúvidas. O espanhol é aquele que mais marcou o canhoto holandês, especialmente pela vertigem ofensiva que dá ao jogo.





"Amo o futebol e, sobretudo, o futebol atacante. E o Guardiola é o mestre disso, foca-se totalmente no controlo da bola e no setor ofensivo da equipa. É óbvio que gostei disso, estávamos na mesma onda. Tornou-me num futebolista mais completo e, para mim, é o melhor treinador do mundo. Os três anos em que estive com ele em Munique foram de uma extrema aprendizagem para mim", disse, em entrevista à revista Socrates.Juntos no clube bávaro, Robben e Guardiola conquistaram três edições da Bundesliga.