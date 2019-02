Football Leaks: Roberto Firmino recebeu 25 mil libras... por fazer cinco assistências

Roberto Firmino, avançado do Liverpool, é pago a peso de ouro por cada golo e assistência que fizer com a camisola dos reds.Segundo o livro 'Football Leaks', o Liverpool deu 25 mil libras pelos primeiros cinco golos do brasileiro. Do sexto ao décimo, custaram 45 mil. Do décimo primeiro ao décimo quinto, o dianteiro recebeu 65 mil e partir do décimo sexto, Roberto Firmino recebe 85 mil libras com cada conjunto de cinco golos.Já as assistências revelam-se mais lucrativas para o avançado. Roberto Firmino recebeu 25 mil euros pelas primeiras cinco, prémio que subiu para os 65 mil euros a partir da 11.ª assistência.