Football Ventures compra Bolton e salva clube da extinção

O Bolton anunciou a conclusão das negociações para a venda do clube à Football Ventures Limited. "Esta foi uma das negociações mais complicadas em que estive envolvido, mas estou orgulhoso por dizer que finalmente chegamos a uma conclusão satisfatória com a venda à Football Ventures Limited", começou por dizer Paul Appleton um dos sócios do escritório de advogados, David Rubin & Partners, que tratou do processo.





Na declaração publicada no site oficial do Bolton, o advogado ainda deixou umas palavras para os adeptos do clube. "Claro que vão ser tempos complicados, enquanto o clube procura levantar-se, mas há muitas pessoas com o Bolton no coração para que possam ser bem sucedidos mais uma vez", salientou e ainda acrescentou: "Agora têm um novo começo com donos que, acredito eu, vão dirigir o clube para benefício dos adeptos e da comunidade como um todo."No entanto, os valores envolvidos no negócio que envolveram a compra do clube que atua no terceiro escalão do futebol inglês não foram revelados.