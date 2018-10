Fortune lembra Ronaldo em Alvalade: «Cada um de nós pensava 'não venhas para o meu lado'»

Quinton Fortune jogava na equipa do Manchester United que a 7 de agosto de 2003 perdeu um particular com o Sporting, em Alvalade. O mesmo Sporting onde jogava Cristiano Ronaldo."Ele aterrorizou-nos de todos os ângulos", recorda o antigo médio sul-africano, em declarações ao jornal inglês 'The Guardian'. "Cada um de nós só pensava 'não venhas para o meu lado'... Depois, no balneário todos comentámos 'o que é que acabámos de ver?' Ele foi fantástico."Foi esse jogo que catapultou a mudança de Cristiano Ronaldo para Old Trafford, ainda nesse verão. "O Ronaldo chegou com muita confiança, ele era incrível. Entrou no balneário e basicamente disse a toda a gente que era o melhor. O seu inglês não era muito percetível, mas deu para entender", prosseguiu Fortune. "Isso colocou-o acima dos outros jovens jogadores, a par da sua disciplina de trabalho e talento. Naquela idade ele já queria ser o melhor em tudo. Se fizesses algo no treino que ele apreciava, treinava até à exaustão para também conseguir fazer."E como reagiam jogadores como Roy Keane, Gary Neville, Ryan Giggfs e Paul Scholes perante um 'miúdo' que chegava ao balneário a dizer que era o maior? "Ele era assim, dizia a toda a gente que era o melhor e, sim, era um bocado convencido. Mas como provava-o em campo, não havia problema."Fortune recorda o papel que Ferguson teve no desenvolvimento do jovem craque português. "Sir Alex amadureceu-o, o Ronaldo não podia ter tido melhor apoio. Os dois, meu Deus, podiam dominar o Mundo... Era a combinação perfeita."