Frank Lampard: «Odoi fez um grande progresso e parece bem»

Frank Lampard, treinador do Chelsea, falou sobre o estado clínico do seu jovem jogador Callum Hudson-Odoi, primeiro infetado com o COVID-19 na Premier League. E deixou também uma mensagem de confiança e responsabilização cívica.





"Fico feliz em dizer que o Hudson-Odoi fez um grande progresso e parece bem, obviamente a notícia que todos queremos ouvir. Mas estou ciente que nem todos recuperarão deste vírus e peço responsabilidade para garantir a saúde das outras pessoas. Quero deixar claro que não sou especialista em assuntos médicos, mas reservem um tempo para ligar aos vossos familiares e amigos mais velhos que possam estar sozinhos e ajudem-os no que puder".

Já sobre os campeonatos, o técnico dos blues não pensa num reinício da competição nesta altura. "Ainda não sabemos quando será reiniciado, mas não vale a pena preocuparmos-nos com isso no momento. Devemos agir com responsabilidade e no melhor interesse da sociedade, tenho a certeza que não fui o único que se sentiu estranho sem jogos no fim de semana, mas no final nada disso importa, quando consideramos o cenário geral", disse Frank Lampard.

Nesta que é a época de estreia do técnico inglês no comando do Chelsea na Premier League, o antigo médio para já conta com 14 vitórias em 21 partidas.