Fred: «Bruno Fernandes é um jogador fantástico»

A viver o seu melhor momento no Manchester United, Fred tem sido pedra fundamental no meio campo red devil de há alguns meses para cá, mas a sua verdadeira 'explosão' acabou por surgir assim que Bruno Fernandes chegou a Old Trafford. Habituais colegas de setor, brasileiro e português têm-se entendido às mil maravilhas e é de uma forma bastante elogiosa que o primeiro fala sobre o ex-Sporting."É um jogador fantástico. Vi-o a jogar pelo Sporting e por Portugal antes de chegar e fiquei muito feliz quando veio para cá. Começou a jogar bem praticamente no imediato e sinto que temos uma boa ligação dentro e fora do campo. Estou a ter lições de inglês, mas ele fala melhor do que eu, por isso optamos sempre por falar entre nós em português. É um jogador diferente de mim, mas é algo que acaba por ser bom para a equipa", declarou, à 'Four Four Two'.