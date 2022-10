Fred defende Antony: «Somos brasileiros... Fazemos golos, dançamos e sorrimos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O movimento artístico inconsequente realizado por Antony no duelo entre Manchester United e Sheriff, a Liga Europa, continua na ordem do dia. Ten Hag comentou, o jogador defendeu-se (e prometeu continuar) e até Paul Scholes saiu da cabine de comentador para criticar o internacional canarinho.

Para equilibrar as contas, o compatriota e companheiro de equipa Fred foi até à ESPN pedir mais ao amigo...

"Antes de mais somos brasileiros. O brasileiro tem a qualidade no sangue, sempre foi assim, desde Pelé...Ter qualidade, fazer golos, dançar, sorrir... As pessoas têm que entender esse aspecto do nosso futebol", iniciou o médio.

"O que o Antony fez não foi ofensivo para ninguém. Se fosse, chegaríamos ao balneário e falaríamos. É o jogo dele, tem de continuar a fazer as coisas assim, a driblar e a fazer o que gosta. Tem qualidade para isso. Eu e Casemiro não temos qualidade para isso, não fazemos... Deixamos para o Antony, Neymar, Vini Jr e os jogadores da frente", prosseguiu.