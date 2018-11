Fred: «Recebi oferta do Manchester City, mas todos querem trabalhar com Mourinho»

Apenas sucedeu esta temporada, com a transferência para o Manchester United, mas há alguns anos que o brasileiro Fred era apontado como sendo alvo de equipas inglesas. Falou-se de várias ao longo dos meses de defeso, como por exemplo o rival City, uma equipa que terá mesmo dado tudo para conseguir convencer o brasileiro a trocar o Shakhtar Donetsk pelo Etihad. O problema foi que no caminho havia um tal de José Mourinho... A revelação foi feita pelo próprio brasileiro, que à 'FourFourTwo' confessou que preferiu o United ao City por causa do técnico luso."É verdade, recebi uma oferta do Manchester City e até falei com os brasileiros que jogavam lá. Tentaram convencer-me a assinar por eles, mas no final não aconteceu. Depois chegou o verão e, como disse, tive outras propostas, incluíndo a do United. Rapidamente decidi que aquela era a mudança certa para mim", considerou o médio, de 25 anos."O Mourinho é um profissional de topo e todos os jogadores gostam de trabalhar com um vencedor deste nível. Estou a aprender muito com ele, é óbvio. Pode ser muito rígido, mas faz parte do trabalho. Mas é também amigo e divertido fora do campo. Está sempre a brincar connosco no balneário. A presença do Mourinho é crucial para a minha decisão de reforçar o Manchester United e estou grato pelo seu interesse", confessou.