Fulham de Marco Silva bate Tottenham nos penáltis e segue em frente na Taça da Liga inglesa

O Fulham, de Marco Silva, derrotou esta terça-feira o Tottenham no desempate por penáltis, após o 1-1 no final dos 90 minutos, e apurou-se para a 3.ª ronda da Taça da Liga inglesa, para onde também segue o Wolverhampton, com Fábio Silva a marcar um dos golos na goleada por 5-0 ao Blackpool, do 3.º escalão.Um autogolo de Micky van de Ven colocou os cottagers em vantagem aos 19 minutos, mas Richarlison fez o empate aos 56' e o marcador não voltou a mexer. Foi então preciso recorrer ao desempate por penáltis e aí o Fulham foi mais forte, tendo vencido por 5-3. João Palhinha, que foi titular, marcou um dos cinco penáltis convertidos pelo Fulham, sendo que do lado do Tottenham apenas Davinson Sánchez falhou.







Vida mais facilitada teve o Wolverhampton, com Toti Gomes e Fábio Silva de início. O avançado português marcou o segundo golo dos Wolves diante do Blackpool aos 25 minutos. Os restantes golos do triunfo por 5-0 foram apontados por Doherty, que bisou (60' e 66'), Sasa Kalajdzic (10') e Nathan Fraser (84').