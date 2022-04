Fulham de Marco Silva garante subida à Premier League

O Fulham lidera o segundo escalão do futebol inglês, tendo agora 86 pontos em 42 jornadas disputadas, mais nove do que o Bournemouth, segundo classificado. A equipa orientada pelo técnico português vai agora alcançar o título de campeão.

O Fulham confirmou o regresso à Premier League esta terça-feira com a vitória sobre o Preston North End, por 3-0. Os cottagers receberam e venceram em jogo da 43ª jornada do Championship que culminou em festa para os homens de Marco Silva. Luís Boa Morte, Hugo Oliveira, Bruno Mendes e Gonçalo Pedro também celebram porque integram a equipa técnica do antigo treinador de Estoril e Sporting.O português Fábio Carvalho (34') fez um dos golos do jogo e o sérvio Mitrovic bisou na partida (9' e 41').