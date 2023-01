Fulham quer renovar contrato com Marco Silva após bom arranque de época

A época do Fulham está a encher as medidas aos responsáveis dos cottagers. O trabalho de Marco Silva não deixa ninguém indiferente e, segundo o 'Daily Mail', o emblema londrino quer renovar o contrato do português que acaba em junho de 2024.O Fulham tem sido conhecido por não permanecer mais do que uma temporada entre grandes do futebol inglês. O sétimo lugar atual na Premier League aponta para uma estabilidade que os dirigentes querem salvaguardar, não querendo deixar o português entrar no último ano de vínculo.As conversações para a prorrogação do contrato ainda não começaram, mas Marco Silva já conhece a vontade do Fulham em tê-lo por mais tempo no cargo.O técnico, de 45 anos, que começou a carreira no Estoril está apenas na segunda temporada em Craven Cottage. Na primeira, em 2021/22, comandou a equipa à subida ao escalão maior do futebol inglês, alcançando ainda o título de campeão do Championship.